Суд проверит приговор жителю Алтая, получившему 25 лет за убийства 11 женщин

Сегодня в Алтайский краевой суд поступила апелляционная жалоба защиты на приговор Виталию Манишину, который получил 25 лет лишения свободы по делу об убийстве 11 женщин. Судебное заседание назначено на 19 февраля. Как ранее сообщала объединенная пресс-служба судов Алтайского края, в жалобе защитником ставится вопрос об отмене приговора и оправдании Манишина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виталий Манишин

Фото: Прокуратура Алтайского края Виталий Манишин

Фото: Прокуратура Алтайского края

Приговор по этому делу Калманский районный суд Алтайского края вынес 1 октября прошлого года. Виталию Манишину он дал 25 лет заключения с отбыванием первых семи лет в тюрьме и оставшегося срока — в исправительной колонии строгого режима.

Виталий Манишин обвинялся в убийствах 11 женщин и девушек в период с 1989 по 2000 год. Среди его жертв — пять абитуриенток Алтайского государственного технического университета. По версии следствия, он знакомился с понравившейся девушкой у вуза, предлагая помощь в поступлении, затем вывозил на своем автомобиле за город, где насиловал и убивал. В мае 2023 года Виталий Манишин, остававшийся недосягаемым для полиции больше 30 лет, был задержан. По информации следствия, он дал признательные показания по всем инкриминируемым ему эпизодам.

Илья Николаев