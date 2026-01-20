Предприятия креативной экономики вложили в бюджет Новороссийска 90 млн рублей

В Новороссийске планируют развивать направление креативной экономики. Об этом сообщила начальник отдела по взаимодействию с финансовыми организациями управления экономического развития города Татьяна Фоменко, подчеркнув, что вклад от предприятий креативной экономики за 2025 год в бюджет Новороссийска составил 90 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По итогам 2025 года в Новороссийске зарегистрировано 18,5 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, 6% из которых задействованы в сфере креативной экономики. Среди основных направлений на территории муниципалитета выделяют сферу музыки и гастрономии, архитектуры и урбанистики, дизайна, рекламы и медиа, а также программного обеспечения. Организации внесли вклад в консолидированный бюджет за 2025 год в размере 419 млн руб.

Как сообщила Татьяна Фоменко, в креативной экономике Новороссийска работают 1068 предприятий. 1036 из них являются микропредприятиями, 12 — малыми предприятиями. В данной сфере также работают 19 учреждений и одно среднее предприятие.

Согласно статистике управления экономического развития, среди представителей креативной экономики свою деятельность осуществляет 891 индивидуальный предприниматель, 464 из которых — мужчины, 427 — женщины.

София Моисеенко