В Уфе директор компании обвиняется в коммерческом подкупе в крупном размере

Советский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело директора ООО «Современные технологии инженерных коммуникаций», который обвиняется в коммерческом подкупе в крупном размере (ч. 3 ст. 204 УК РФ).

По данным «СПАРК Интерфакс», с марта 2020 года директором компании является Ильдар Тагиров.

По версии следствия, с мая 2022 года по декабрь 2023 года обвиняемый передавал представителю компании-генподрядчика (по данным «Ъ-Уфа», речь идет об уфимском ООО «Генподрядная строительная фирма КПД») деньги за помощь в заключении новых договоров на электромонтажные работы в строящихся многоквартирных домах и беспрепятственное подписание актов выполненных работ. Всего за это время фигурант уголовного дела перевел на счет сожительницы представителя генподрядчика 430 тыс. руб.

Обвиняемый признал вину.

Ранее в отношении сотрудника компании-генподрядчика, фактически получившего деньги, был вынесен обвинительный приговор. Как сообщал «Ъ-Уфа», Советский райсуд Уфы рассматривал уголовное дело в отношении бывшего замгендиректора «Генподрядной строительной фирмы КПД» Джаваншира Гусейнова, получавшего, по версии обвинения, взятки от четырех субподрядчиков. Общая сумма взяток превысила 2,4 млн руб.

