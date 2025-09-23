В Уфе экс-замдиректора застройщика обвиняется в коммерческом подкупе

Советский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело бывшего заместителя генерального директора ООО «Генподрядная строительная фирма КПД» Джаваншира Гусейнова. Он обвиняется в коммерческом подкупе (чч. 7, 8 ст. 204 УК РФ).

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, с марта 2022 года по февраль этого года фигурант уголовного дела получал взятки от представителей четырех компаний. За вознаграждение он подписывал акты строительных работ, несмотря на нарушения сроков их выполнения, оплачивал их, а также не взыскивал с подрядчиков пени за просрочку исполнения обязательств.

Общая сумма взяток составила более 2,4 млн руб., отметили в прокуратуре. В обеспечительных целях на имущество обвиняемого стоимостью более 13 млн руб. наложили арест.

ООО «Генподрядная строительная фирма КПД», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Уфе в марте 2013 года. Уставный капитал компании, которая занимается подготовкой строительных площадок, не распределен: она принадлежит самой себе. Выручка в 2024 году составила 3,5 млрд руб., чистая прибыль — 2,4 млн руб.

Майя Иванова