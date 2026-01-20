Движение ЗЛО признано террористическим и запрещено в России

Забайкальский краевой суд признал движение «Забайкальское левое объединение» (ЗЛО) террористической организацией и запретил ее деятельность на территории России. Как отмечается в сообщении суда, иск рассматривался по инициативе краевой прокуратуры и материалам УФСБ Забайкалья.

Уточняется, что по фактам исполнения законодательства о противодействии терроризму в деятельности движения обнаружены «признаки террористической организации». Движение при этом не зарегистрировано в органах Министерства юстиции РФ. Установлено также, что деятельность организации «направлена на пропаганду, оправдание, поддержку терроризма и совершение преступлений террористического характера». Ранее, в 2024 году Восточным окружным военным судом постановлен обвинительный приговор в отношении лидеров и активистов движения за совершение таких преступлений, как «публичное оправдание терроризма», «публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности», а также «вандализм».

По информации краевой прокуратуры, организация была создана в июле 2019 года, неофициальными лидерами являются граждане России Александр Снежков и Любовь Лизунова. Создатели движения в заседании Забайкальского краевого суда участвовали по видео-конференц-связи, так как в настоящее время отбывают наказание в исправительных колониях.

Влад Никифоров, Иркутск