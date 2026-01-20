Карен Хачанов вышел во второй круг Australian Open

Россиянин Карен Хачанов обыграл американца Алекса Микельсена и вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open). Общий призовой фонд турнира составляет $74,89.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tingshu Wang / Reuters Фото: Tingshu Wang / Reuters

Матч продлился 3 часа 55 минут и завершился со счетом 4:6, 6:4, 6:3, 5:7, 6:3 в пользу россиянина. В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Карен Хачанов занимает 18-е место, Алекс Микельсен — 38-е.

Следующим соперником Хачанова станет 242-я ракетка мира американец Нишеш Басаваредди. Игра пройдет 22 января. Теннисисты встречались на корте в августе 2025 года, в матче первого круга US Open, победу одержал Карен Хачанов.

Australian Open — первый в сезоне турнир Большого шлема, матчи которого проходят в Мельбурне. Соревнование завершится 1 февраля. Действующим победителем турнира является вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер.

Таисия Орлова