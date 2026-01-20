Бывшего директора челябинского МУП «ПОВВ» снова оставили в СИЗО

Челябинский областной суд оставил под стражей бывшего генерального директора муниципального предприятия «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» (ПОВВ) Сергея Хабирова. Обвиняемый в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) пробудет в СИЗО до 28 февраля 2026 года, сообщает пресс-служба суда.

Адвокаты Сергея Хабирова просили отменить решение первой инстанции и избрать фигуранту меру пресечения в виде домашнего ареста или запрета определенных действий. В итоге постановление Тракторозаводского районного суда Челябинска от 25 декабря 2025 года осталось в силе.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в начале ноября сотрудники регионального УФСБ России задержали экс-директора МУП «ПОВВ». По версии следствия, в июле 2024 года Сергей Хабиров, сговорившись с главным инженером предприятия Александром Шишковым, заключил два муниципальных контракта на устранение аварий на объектах уличной сети Челябинска по завышенной стоимости. Подрядчиком стало ООО «Проекты и решения» (Краснодарский край). По предварительным подсчетам, ущерб составил 116 млн руб.

Александр Шишков тоже задержан. В начале октября он стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве.

Виталина Ярховска