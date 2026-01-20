В аэропортах Краснодара и Сочи задерживаются 13 рейсов

В международных аэропортах Краснодара и Сочи задерживаются 13 рейсов. Это следует из данных онлайн-табло аэропортов.

В Краснодаре на вылет задержаны два международных рейса — в Наманган (Узбекистан) и Анталью (Турция). На прилет отложены пять рейсов: из Намангана, Красноярска, Антальи, Стамбула и Новосибирска.

В аэропорту Сочи задержаны шесть рейсов. На вылет откладываются рейсы в Тель-Авив (Израиль) и Иркутск, на прилет — из Иркутска, Перми, Москвы и Тель-Авива. Аэропорт Геленджика сообщает о работе по расписанию.

