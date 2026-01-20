За коммуналку спросили

За 12 месяцев 2025 года жители Новороссийска направили в администрацию 6,2 тыс. обращений, связанных с темой ЖКХ. Об этом на аппаратном совещании 20 января заявила начальник управления делопроизводства городской мэрии Лилия Кащеева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как сообщила Лилия Кащеева, за весь период 2025 года в администрацию Новороссийска поступило 13649 письменных обращений от граждан, что на 20% меньше, чем было в 2024 году. Годом ранее в мэрии было зафиксировано 17111 писем от жителей, 2,1 тыс. из которых поступили в администрацию президента РФ, а 2,3 тыс. пришли в администрацию Краснодарского края. В 2025 году количество обращений к президенту и в мэрию региона сократилось на 35% и 42% соответственно.

По сравнению с 2024 годом наблюдается увеличение количества обращений из ГЖИ на 5% (87 вопросов), что оказалось обусловлено недовольством жителей работой некоторых управляющих компаний. Также зафиксировано увеличение количества жалоб через единый портал «Госуслуги» на 50%, или 796 единиц обращений.

Наибольшее количество обращений от новороссийцев, 6,2 тыс., коснулись темы ЖКХ. Этих вопросов стало на 52% меньше, чем было в 2024 году. Второе место по объему вопросов от граждан заняла сфера архитектуры, градостроительства и земельных отношений — 3,3 тыс. обращений. В сфере транспорта и дорожной инфраструктуры было получено 1,2 тыс. обращений за год.

София Моисеенко