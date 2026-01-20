В Кировском районе Самары произошло повреждение теплосети

В ночь на 20 января в Самаре на ул. Ташкентской произошло повреждение теплосети. Об этом сообщили в региональном филиале компании «ТПЛюс».

По данным энергетиков, пециалисты оперативно локализовали место дефекта, установили ограждения и начали ремонтные работы. Сегодня до конца дня будет прекращено теплоснабжение более 40 домов и нескольких социальных объектов на ул. Ташкентской и ул. Г. Димитрова.

После завершения ремонта энергетики совместно с управляющими компаниями проведут проверку и настройку тепловых узлов в домах.

Ранее сообщалось о повреждении на трубопроводе на ул. Солнечной в Промышленном районе Самары. Оно было оперативно устранено.

Андрей Сазонов