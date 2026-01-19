В Самаре приостановили подачу тепла в 34 жилых дома

В Самаре из-за повреждения на трубопроводе на ул. Солнечной прекращены подача тепла и горячей воды в 34 жилых дома в Промышленном районе. Об этом сообщила компания «Т Плюс».

Ограничения также касаются детских садов на ул. Ново-Садовой, 224, и ул. Солнечной, 51, а также школы на ул. Солнечной, 43. Временно здания будут подключены к резервному трубопроводу, что может привести к снижению температуры в системе отопления и горячего водоснабжения.

Ремонтные работы уже начались: поврежденный участок трубопровода демонтирован и заменен на новый. Сварочные работы планируют провести в ближайшее время.

Восстановление теплоснабжения ожидается к утру 20 января. В компании уточнили, что все необходимые меры предпринимаются для быстрого устранения аварии.

Андрей Сазонов