«Сталевары» не прошли через горн

Хоккеисты «Ижстали» не смогли одолеть новокузнецкий «Металлург» в рамках домашней серии ВХЛ. Встреча завершилась серией буллитов, по итогам которой гости одержали победу. Итоговый счет — 3:2б. Матч прошел 17 января в столице Удмуртии. Главные тренеры коллективов сошлись на том, что матч был «хорошим» и «обоюдоострым», но новокузнецкие хоккеисты оказались чуть мастеровитее. «Ижсталь» занимает седьмое место рейтинга. Следующая встреча против «Сокола» состоится 19 января.

Счет в матче открыли хозяева. Нападающий «Ижстали» Антон Ковалев на 10-й минуте встречи у ворот подставил клюшку под мощный бросок защитника Григория Глебова от синей линии и открыл счет. Первый период завершился со счетом 1:0 в пользу «сталеваров».

«Металлург» сравнял счет за две минуты до конца второго периода. Нападающий Владислав Кодола забросил шайбу с метровой дистанции и распечатал ворота Владимира Табатчикова. Итоговый счет второго игрового отрезка — 1:1.

В начале третьего периода, на 42-й минуте, хоккеист Кодола точно бросил перед вратарем и оформил дубль. Через десять минут последовал ответ от «сталеваров»: Григорий Глебов точным ударом от синей линии сравнял счет.

«Определить победителя в основное время не удалось, поэтому игра продолжилась в овертайме, а после — в серии послематчевых бросков. Матч завершился победой новокузнецкого “Металлурга”»,— говорится в сообщении.

Главный тренер «Ижстали» Рамиль Сайфуллин назвал уход в овертайм «закономерный результатом». «Моменты были как у соперника, так и у нас <...> Хороший матч получился. Первый период, наверно, был получше, инициатива была за нами. Имели несколько моментов, шансов забить, но всего лишь один гол. Соответственно, могли больше. Потом началась обоюдоострая игра. В серии буллитов мастерство ребят из Новокузнецка оказалось выше нашего. Это резерв, который нам нужно подтягивать»,— сказал он.

По словам главного тренера «Металлурга» Андрея Лунёва, игра была непростой. «Начало нам не удалось, нахватали удалений, поэтому тяжело входили в игру. Где-то с середины второго периода мы уже владели инициативой, контролировали, забили гол, вышли вперед, но немного недотерпели, не очень правильно сыграли в свой зоне. Тем не менее, в серии буллитов мы были немного удачливее либо мастеровитее, поэтому победили»,— отметил он.

Сейчас «Ижсталь» занимает седьмое место в рейтинге регулярного чемпионата ВХЛ. В активе команды 56 очков. Предыдущий матч против «Динамо-Алтай» 15 января «сталевары» выиграли со счетом 5:3. Третий матч домашней серии «Ижсталь» проведет в понедельник, 19 января. Ижевский коллектив встретится с красноярским «Соколом». Оппонент находится на 16-й строчке рейтинга.