Глава СКР потребовал доклад по захвату земель в Краснодарском крае

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования дела о захвате земель садового товарищества в селе Галицыно Краснодарского края. Об этом сообщает информационный центр СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Жительница Кубани обратилась в аккаунт приемной председателя СКР в соцсетях, выразив недовольство ходом выяснения обстоятельств нарушения прав жителей СНТ «Дорожник ДРСУ-2». По ее словам, на основании поддельного протокола общего собрания садоводов приняли решение о ликвидации юридического лица. Жители товарищества опасаются потерять свои домовладения.

Как уточнила жительница, обращения граждан в различные инстанции результатов не дали. Никого к ответственности якобы пока не привлекли. Следственное управление СКР по Краснодарскому краю ведет расследование уголовного дела, возбужденного по поручению Александра Бастрыкина.

Председатель СКР затребовал у руководителя краевого СУ Андрея Маслова отчет о проведенных следственных действиях и установленных обстоятельствах с учетом доводов, изложенных в жалобах. Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате СКР.

Никита Бесстужев