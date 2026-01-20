На Кубани значительно выросли продажи лыж, санок и сноубордов

Продажи зимнего спортивного инвентаря в Краснодарском крае в первой половине января 2026 года заметно выросли на фоне неблагоприятных погодных условий, следует из данных аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», подготовленных для «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

Сравнение показателей за 1–15 января 2026 и 2025 годов показывает, что медианная цена лыж увеличилась на 15% год к году, до 5,47 тыс. руб., при этом число покупок выросло на 29%. Санки подорожали на 18%, до 3,15 тыс. руб., а спрос на них увеличился более чем в три раза — на 226%. Медианная цена сноубордов выросла на 10%, до 39,3 тыс. руб., тогда как количество покупок прибавило 113%.

В «Чек Индексе» связывают рост спроса с воздействием снежного циклона и погодными условиями первой половины января, которые стимулировали приобретение зимнего инвентаря и сопутствующих товаров. По оценке аналитиков, часть всплеска продаж могла носить временный характер, однако в целом объем покупок в этих категориях по итогам января, как ожидается, окажется существенно выше уровня прошлого года.

Вячеслав Рыжков