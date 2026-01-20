Бастрыкин поручил возбудить дело об избиении школьницы в Майкопе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту жестокого избиения 14-летней школьницы группой сверстниц в Майкопе. Об этом сообщает информационный центр СКР.

Инцидент произошел рядом с одной из школ Майкопа 15 января. Нападавшими стали девочки в возрасте 14–16 лет. Пострадавшую доставили в больницу.

Мать избитой школьницы обратилась к руководителю СКР с просьбой взять дело под контроль. Женщина выразила опасения, что виновные могут уйти от наказания якобы из-за связей в правоохранительных органах.

Александр Бастрыкин дал указание Главному следственному управлению СК России возбудить уголовное дело и подготовить доклад о ходе расследования. Также руководству управления кадров центрального аппарата СКР поручено провести служебную проверку в связи с обстоятельствами, изложенными в обращении матери пострадавшей.

Нурий Бзасежев