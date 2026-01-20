Сочи стал одним из лидеров по числу публичных точек Wi-Fi

Больше всего общедоступных точек Wi-Fi без ограничений по подключению зафиксировано в Москве и Сочи, следует из подсчетов геосервиса 2ГИС, на которые ссылается ТАСС. С заметным отрывом лидирует столица, тогда как замыкает первую двадцатку Псков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В Москве насчитывается 5351 точка публичного Wi-Fi, в Санкт-Петербурге — 1237. При этом северную столицу опережают Сочи, где зафиксировано 2610 точек, и Нижний Новгород с 1286. В нижней части рейтинга среди городов топ-20 оказались Уфа (350 точек), Кострома (320), Киров (289) и Псков (282).

Всего аналитики 2ГИС изучили более 100 российских городов и насчитали в них около 33 тыс. точек Wi-Fi с подключением без ограничений. В расчет включались сети, доступные в парках и библиотеках, а также в кафе, торговых центрах, на остановках общественного транспорта и в других общественных пространствах.

Медианное значение по числу публичных Wi-Fi-точек среди 20 крупнейших городов составило 556. Ближе всего к этому показателю, по оценке геосервиса, находятся Волгоград (539 точек), Новороссийск (511), Саратов (476), Самара (465) и Калуга (426).

Вячеслав Рыжков