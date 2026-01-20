В 2025 году поголовье свиней в сельхозорганизациях Кубани выросло на 8%

Поголовье свиней в сельскохозяйственных организациях Краснодарского края, предназначенных для убоя, по итогам января—ноября 2025 года достигло 603 тыс. голов, что на 8,1% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, следует из данных Росстата, на которые ссылается «Ъ».

Рост производства свинины и мяса птицы эксперты связывают с реализацией ранее заявленных инвестиционных проектов, а также с увеличением поголовья на уже действующих производственных площадках. Такое мнение высказывает директор агроконсалтинговой компании «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев.

В то же время структура потребления мяса в стране продолжает меняться. По данным аналитической компании NTech, за 9 месяцев 2025 года продажи баранины в натуральном выражении сократились на 39% год к году, говядины — на 6%. Спрос на курицу вырос на 4%, а потребление свинины в целом осталось на уровне прошлого года.

По словам директора центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Андрея Кучерова, более дешевые виды мяса — птица и свинина — демонстрируют рост прежде всего за счет ценовой доступности. Дополнительным фактором становится удорожание говядины и баранины, которое стимулирует перераспределение спроса.

Как отмечают в агроконсалтинговом агентстве AD Libitum, переход потребителей на свинину и мясо птицы носит долгосрочный характер и с высокой вероятностью сохранится и в 2026 году.