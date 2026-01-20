Более 240 камер появятся в разных районах Новороссийска

В этом году в Новороссийске планируют установить 247 новых камер видеонаблюдения. Как сообщил глава «Безопасного города» Юрий Матияш на аппаратном совещании 20 января, камеры должны будут поставить на общественных территориях.

Власти Новороссийска утвердили перечень участков, где будут установлены новые камеры видеонаблюдения. Их планируется поставить по следующим адресам:

пр. Ленина, 97А (Центр единоборств)

ул. Мурата Ахеджака, 14 (рядом с гимназией №6)

ул. Чайковского, 15 (автовокзал)

ул. Жуковского (периметр и входные группы железнодорожного вокзала)

набережная им. адм. Серебрякова

ул. Суджукская коса, 1А (мемориальный комплекс «Малая Земля»)

ул. Осоавиахима (участок от ул. Беломорская до ул. Лавандовая)

ул. Широченко (въезд и выезд с территории ЖК «Парковый»)

Цемдолина, ул. Горького

ст. Натухаевская

с. Мысхако

с. Гайдук

Юрий Матияш подчеркнул, что еще 50 камер в городе дооснастят системой интеллектуальной аналитики для распознавания госномеров автомобилей, а также поиска транспортных средств по цвету и маркам. По итогам текущего года общее количество камер видеонаблюдения в Новороссийске превысит 2,6 тыс. единиц оборудования.

София Моисеенко