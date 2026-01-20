Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Более 240 камер появятся в разных районах Новороссийска

В этом году в Новороссийске планируют установить 247 новых камер видеонаблюдения. Как сообщил глава «Безопасного города» Юрий Матияш на аппаратном совещании 20 января, камеры должны будут поставить на общественных территориях.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Власти Новороссийска утвердили перечень участков, где будут установлены новые камеры видеонаблюдения. Их планируется поставить по следующим адресам:

  • пр. Ленина, 97А (Центр единоборств)
  • ул. Мурата Ахеджака, 14 (рядом с гимназией №6)
  • ул. Чайковского, 15 (автовокзал)
  • ул. Жуковского (периметр и входные группы железнодорожного вокзала)
  • набережная им. адм. Серебрякова
  • ул. Суджукская коса, 1А (мемориальный комплекс «Малая Земля»)
  • ул. Осоавиахима (участок от ул. Беломорская до ул. Лавандовая)
  • ул. Широченко (въезд и выезд с территории ЖК «Парковый»)
  • Цемдолина, ул. Горького
  • ст. Натухаевская
  • с. Мысхако
  • с. Гайдук

Юрий Матияш подчеркнул, что еще 50 камер в городе дооснастят системой интеллектуальной аналитики для распознавания госномеров автомобилей, а также поиска транспортных средств по цвету и маркам. По итогам текущего года общее количество камер видеонаблюдения в Новороссийске превысит 2,6 тыс. единиц оборудования.

София Моисеенко

