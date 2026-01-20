Более 240 камер появятся в разных районах Новороссийска
В этом году в Новороссийске планируют установить 247 новых камер видеонаблюдения. Как сообщил глава «Безопасного города» Юрий Матияш на аппаратном совещании 20 января, камеры должны будут поставить на общественных территориях.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Власти Новороссийска утвердили перечень участков, где будут установлены новые камеры видеонаблюдения. Их планируется поставить по следующим адресам:
- пр. Ленина, 97А (Центр единоборств)
- ул. Мурата Ахеджака, 14 (рядом с гимназией №6)
- ул. Чайковского, 15 (автовокзал)
- ул. Жуковского (периметр и входные группы железнодорожного вокзала)
- набережная им. адм. Серебрякова
- ул. Суджукская коса, 1А (мемориальный комплекс «Малая Земля»)
- ул. Осоавиахима (участок от ул. Беломорская до ул. Лавандовая)
- ул. Широченко (въезд и выезд с территории ЖК «Парковый»)
- Цемдолина, ул. Горького
- ст. Натухаевская
- с. Мысхако
- с. Гайдук
Юрий Матияш подчеркнул, что еще 50 камер в городе дооснастят системой интеллектуальной аналитики для распознавания госномеров автомобилей, а также поиска транспортных средств по цвету и маркам. По итогам текущего года общее количество камер видеонаблюдения в Новороссийске превысит 2,6 тыс. единиц оборудования.