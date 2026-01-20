Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Новороссийске установят 20 новых устройств оповещения населения

На территории Новороссийска в 2026 году оборудуют 20 новых сиренно-речевых установок. Об этом на аппаратном совещании 20 января заявил руководитель МБУ АПК «Безопасный город» Юрий Матияш.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В срок до 1 ноября 2026 года в сельских округах Новороссийска установят новые средства оповещения населения повышенной мощности. Юрий Матияш сообщил, что сиренно-речевые установки должны появиться в Натухаевской и Раевской, Абрау-Дюрсо, в Гайдуке, Кирилловке и Верхнебаканском.

По итогам 2025 года общее количество средств оповещения в Новороссийске составило 151. По словам руководителя «Безопасного города», на территории муниципалитета также функционируют более 2,3 тыс. камер видеонаблюдения.

София Моисеенко

Новости компаний Все