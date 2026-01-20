Депардье помирился с итальянским папарацци после драки в Риме

Итальянский фотограф Рино Бариллари, которого называют «королем папарацци», и французский актер Жерар Депардье достигли соглашения и отказались от взаимных исков, сообщает ANSA.

Их встреча прошла в Harry’s Bar на римской Виа Венето — в том самом месте, где в 2024 году Бариллари стал жертвой нападения со стороны французского актера. Депардье был за столиком с друзьями и своей спутницей Магдой Ваврусовой, когда папарацци начал вести съемку. Реакция актера тогда оказалась агрессивной — он бросил в фотографа лед, после чего нанес ему три удара кулаком по лицу. К инциденту подключилась и спутница господина Депардье, которая принялась толкать господина Бариллари. После инцидента фотограф несколько дней восстанавливался в стационаре.

По словам папарацци, теперь бывшие оппоненты «помирились, обнялись, как мальчишки из 1960-х». Адвокат актера подтвердил, что все спорные вопросы урегулированы. Защитник господина Бариллари уточнил, что от своих претензий отказалась и госпожа Ваврусова. В результате были сняты все обвинения и встречная жалоба.

Встреча продлилась несколько минут и завершилась совместным фото для прессы. Уезжая, Жерар Депардье сказал: «Все хорошо. Отношения восстановлены. У меня никогда не было ничего против Бариллари».

80-летний Рино Бариллари — ветеран итальянской фотожурналистики. За более чем 60 лет карьеры он не раз оказывался в больнице из-за конфликтов на съемках, лишился десятков камер и сделал множество знаковых кадров — от покушения на папу Иоанна Павла II до событий вокруг «Красных бригад». Жерар Депардье также попадал в полицейские сводки в Италии: в 2014 году актер устроил скандал в ресторане в Лечче, когда окатил посетителей водой после жалоб на шум.