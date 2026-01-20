«Россети Новосибирск» обеспечат электроэнергией лыжную базу школы олимпийского резерва

Компания «Россети Новосибирск» реализует проект технологического присоединения к электросетям новой лыжной базы Центра зимних видов спорта школы олимпийского резерва, расположенной в Первомайском районе.

Фото: Предоставлено пресс-службой АО «РЭС»

Для обеспечения надежного электроснабжения спортивного объекта энергетики реконструируют часть действующей воздушной линии электропередачи 0,4 кВ и построят новый участок электросети с использованием современного самонесущего изолированного провода (СИП), который обладает повышенными характеристиками надежности и безопасности. Также будет выполнен монтаж современного комплекса учета электроэнергии. Работы по подготовке электросетевой инфраструктуры планируется завершить уже этой весной.

Новая лыжная база станет важным спортивным объектом для развития зимних видов спорта в Новосибирске. Сюда планируется перенести спортивную школу с улицы Выборная. По оценкам специалистов, новая локация и трассы с перепадами высот считаются профессиональными для лыжников и соответствуют требованиям для проведения всероссийских соревнований.

Строящийся спортивный объект будет включать в себя раздевалки, лыжехранилища, тренерские и административные помещения, кабинет врача, туалеты, буфет и гараж. Здесь будут проводиться тренировки спортсменов, соревнования различного уровня и занятия для всех желающих. Качественное электроснабжение обеспечит бесперебойную работу систем освещения, инженерного оборудования и другого технического оснащения спортивного комплекса.

Реализация проекта по технологическому присоединению новой лыжной базы — значимый вклад «Россети Новосибирск» в развитие спортивной инфраструктуры города. Профессиональный подход энергетиков к разработке схемы электроснабжения спортивного объекта создаст необходимые условия для его стабильной работы и эффективного тренировочного процесса.

Акционерное общество «Региональные электрические сети» (АО «РЭС», маркетинговое наименование «Россети Новосибирск») – системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области. Основные виды деятельности: передача и распределение электрической энергии; оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям. Сайт www.eseti.ru «Россети» в MAX (https://max.ru/rosseti_official)

АО «РЭС»