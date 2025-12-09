Казна непроедания

Сегодня Госсовет Удмуртии принял во втором чтении законопроект о бюджете республики на ближайшую трехлетку. Относительно первого чтения доходная и расходная части региональной казны увеличились до 162,8 и 172,6 млрд руб. Дефицит бюджета возрос с учетом поправок почти вдвое, до 9,7 млрд руб. Основная ставка делается на реализацию инвестпроектов, в том числе с привлечением кредитов коммерческих банков. Депутаты опасаются, что это не даст ощутимого экономического эффекта. Законопроект о бюджете был принят большинством голосов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Госсовета Удмуртии Фото: Пресс-служба Госсовета Удмуртии

Новые параметры

9 декабря депутаты Госсовета Удмуртии приняли законопроект о бюджете республики на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов.

В первом чтении законопроект был принят 25 ноября. Доходная и расходная части бюджета региона на 2026 год составляли 157,3 и 161,8 млрд руб. Как подсчитал «Ъ-Удмуртия», ко второму чтению прирост составил 3,5 и 6,7% — до 162,8 и 172,6 млрд руб. Дефицит бюджета при таких параметрах возрос с 4,5 до 9,7 млрд руб. Между первым и вторым чтениями было рассмотрено более 470 поправок.

Налоговые и неналоговые доходы приросли на 1,7 млрд руб., до 126,9 млрд руб. В первую очередь, благодаря доходам от операций по управлению остатками средств на едином казначейском счете. Безвозмездные поступления из федерального бюджета после поправок увеличились на 3,8 млрд руб., до 35,9 млрд руб. Почти 3,6 млрд руб. этих средств — одобренные республике субсидии.

По проекту, в 2027 году доходы региональной казны составят 165,9 млрд руб., расходы — 166,4 млрд руб., дефицит — 456 млн руб. В 2028 году доходы достигнут 177 млрд руб., расходы — 176,9 млрд руб., профицит — 129 млн руб.

Основные изменения

Отметим, что расходная часть бюджета Удмуртии на 2026 год увеличилась на 10,8 млрд руб. Региональный миндортранс вместо 16,8 млрд руб. получит 21,4 млрд руб. Увеличение на 4,57 млрд руб. Основной рост расходной части идет на развитие дорожного хозяйства, включая капремонт, строительство и содержание дорог.

Расходы минэкономики Удмуртии увеличиваются с 1 млрд руб. до 4,9 млрд руб. Прирост почти 3,9 млрд руб. Почти все эти средства — 3,2 млрд руб. — пойдут на капитальные вложения в будущую особую экономическую зону (ОЭЗ) «Ижевск» и в Глазовский промпарк. Еще 546 млн руб. — бюджетные инвестиции в объекты инфраструктуры.

Среди прочего будут поддержаны модернизация и расширение производства «Ува-молоко», создание производства высоконагруженных элементов и конструкций строительных лесов предприятия «Союз».

Региональный минсельхоз вместо 4,6 млрд руб. получит 6 млрд руб. Из дополнительных средств почти 1 млрд руб. пойдет на комплексное развитие сельских территорий, таким образом финансирование программы увеличено до 3,2 млрд руб. Еще 300 млн руб. сверху направят на поддержку приоритетных направлений малого агробизнеса, включая приобретение домокомплектов и племенного материала.

Минобрнауки Удмуртии среди прочего получит дополнительно почти 200 млн руб. Из них 100 млн руб. направят на безопасность образовательных учреждений, 60 млн руб. — на обеспечение горячим питанием семей участников СВО. Минздраву республики выделят сверх запланированного около 350 млн руб. Почти все эти средства пойдут на модернизацию отрасли и дооснащение медучреждений. Республиканскому минсоцтруда дополнительно дадут почти 200 млн руб. Из них 150 млн руб. направят на повышение рождаемости и улучшение жилищных условий многодетных семей

Минспорта Удмуртии вместо 2 млрд руб. направят 2,5 млрд руб. Более 360 млн руб. дополнительных средств направят на создание Центра баскетбола на набережной Ижевска и реконструкцию бывшего кинотеатра «Аврора» под физкультурно-оздоровительный комплекс «Термолэнд».

На межбюджетные трансферты (дотации, субсидии и субвенции) муниципалитетам Удмуртии направят 67,3 млрд руб. Это на 12 млрд руб. больше, чем было заявлено во время первого чтения.

В основу положен оптимистичный прогноз

«В связи с тем, что нам представлен оптимистичный прогноз социально-экономического развития Удмуртии, мы надеемся, что доходная часть бюджета в 2026 году будет исполняться с превышением запланированных прогнозных объем (162,8 млрд руб.— “Ъ-Удмуртия”). Иначе исполнить дополнительно принимаемые расходные обязательства будет непросто»,— сказал, представляя проект бюджета республики на “трехлетку”, вице-спикер Госсовета Удмуртии—председатель комиссии по бюджету, налогам и финансам Наиль Мухамедзянов.

По словам господин Мухамедзянова, при исполнении бюджета в 2026 году необходимо уделять больше внимания «принципам бережливости», оптимизации и экономии бюджетных средств. Региональная казна, добавил зампредседателя, безусловно является социально-ориентированной. Согласно пояснительной записке по бюджету, принятом в первом чтении, на социальную сферу приходился наибольший удельный вес расходной части — 67,5%.

«Мы стремились сформировать бюджет развития. Несмотря на внешние вызовы и сложную экономическую обстановку, в которой некоторые регионы вынуждены сократить или вовсе приостановить инвестиции в развитие, наша республика демонстрирует решимость и находит ресурсы для запуска целого ряда новых инфраструктурных проектов, осознавая их стратегическую важность. Этот шаг, сопряженный с определенными рисками, стал необходимым условием для реализации наших планов для обеспечения устойчивого роста экономики региона»,— резюмировал Наиль Мухамедзянов.

Инвестпроекты подают после обеда

«В первом чтении мы не рассматривали инвестпроекты, а получили их, по большому счету, вчера после обеда,— говорит председатель фракции КПРФ в Госсовете Удмуртии Владимир Бодров.— Понятно, что инвестпроекты — дело достаточно серьезное, были какие-то предварительные договоренности и обсуждения. Но когда мы получаем их накануне, перед принятием решений, без каких-либо объяснений, то возникает множество вопросов, с учетом, что они будут кредитоваться в коммерческих банках».

Коммунист добавил, что по платному Камскому мосту, который находится в концессии, не произошло ожидаемого эффекта. «Есть ли мало-мальские перспективы, что в ближайшие годы те кредиты, которые берет республика на реализацию инвестпроектов, дадут какой-то эффект?»— спросил Владимир Бодров.

Господин Мухамедзянов ответил, что необходимо создавать условия, благодаря которым бизнес будет заходить в Удмуртию, чтобы формировать бюджета «развития, а не проедания». «Речь идет о крупных инвестпроектах. Министерство экономики и лично председатель правительства Роман Ефимов провели большую работу для того, чтобы эти инвестпроекты вообще состоялись. Есть глубокий просчет экономической целесообразности привлечения дополнительных средств на создание инфраструктуры для того, чтобы инвесторы приступили к реализации. Есть просчет, какова будет возвратность по налогам в бюджет Удмуртии, сколько будет привлечены рабочих специалистов в регионе»,— рассказал вице-спикер.

Китайского товарища записали в первопроходцы

«Насколько я помню, полгода назад глава Удмуртии Александр Бречалов анонсировал появление инвестора из Китая (речь идет о строительстве завода по обработке рулонной стали под Ижевском, в зоне будущей ОЭЗ.— “Ъ-Удмуртия”). Мы ориентируемся именно на инвестиции китайского товарища?»— продолжил тему инвестпроектов зампредседателя комиссии Госсовета Удмуртии по госстроительству и местному самоуправлению Эдуард Бабаян.

Министр экономики Удмуртии Анна Слугина опровергла предположение депутата, заявив, что будущая ОЭЗ «Ижевск» не является инструментом создания инфраструктуры под одного инвестора.

«Мы смотрим комплексно. Территория получит статус в 2026 году. Китайский инвестор зашел первый, вложив около 10 млрд руб. инвестиций. Он будет первопроходцем. Будут подтягиваться другие инвесторы»,— рассказала госпожа Слугина. Она добавила, что на сегодняшний день есть пять потенциальных резидентов будущей ОЭЗ.

После этого вопросов у народных избранников, как минимум озвученных вслух, не осталось, и депутаты перешли к голосованию. 50 парламентариев проголосовало «За», трое воздержалось. Законопроект о бюджете Удмуртии на трехлетку был принят.

Евгений Щепелев