В Анапе поймали 11-летнего ребенка на квадроцикле

ГАИ Анапы остановили 11-летнего ребенка, управлявшего квадроциклом. Об этом сообщили в ОМВД города-курорта.

Автоинспекторы Анапы остановили квадроцикл и установили, что им управлял ребенок 2014 года рождения. При проверке было зафиксировано, что несовершеннолетний не имеет прав на управление транспортными средствами. Сам школьник заявил правоохранителям, что квадроцикл принадлежит его знакомым.

По факту управления транспортным средством со стороны несовершеннолетнего ГАИ вынесли определение о возбуждении административного дела. Квадроцикл поместили на спецстоянку до выяснения всех подробностей и обстоятельств.

София Моисеенко