Суд вынес решение по делу о репутации больницы Глазова и оргсекретаря «Действия»

Глазовский райсуд Удмуртии отказал в удовлетворении иска местной межрайонной больницы о защите деловой репутации к оргсекретарю медицинского профсоюза «Действие» Александру Золотареву. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Медучреждение настаивало, что в апреле 2025 года ответчик распространил в местных СМИ информацию о закрытии молочной кухни, которая якобы не соответствует действительности. В частности, господин Золотарев сообщил изданию Udm-info о проверке прокуратуры, которая выявила «факты необеспечения кисломолочной продукцией взрослых и детей, находящихся на стационарном лечении в Глазовской межрайонной больнице (ГМБ)». Ранее об этом писал «Ъ-Удмуртия».

«Руководство больницы в течение нескольких лет делало все возможное, чтобы прекратить реализацию продукции молочной кухни жителям города <...> Сознательно и специально предпринимались целенаправленные усилия по поломке оборудования, чтобы можно было никому не выдавать продукцию молочной кухни»,— еще одна цитата Александра Золотарева.

То же самое оргсекретарь публиковал в своих соцсетях. Больница посчитала, что эти данные являются ложными и порочат деловую репутацию ГМБ. В ходе рассмотрения дела проводилась судебная лингвистическая экспертиза. Исследовал доказательства и допросив свидетелей, суд в удовлетворении исковых требований отказал в полном объеме.

Александр Золотарев во «ВКонтакте» написал, что лингвистическая экспертиза оценила высказывания как выражение субъективного мнения и оценочного суждения. Свидетели же — прежде всего, сотрудники закрытой молочной кухни — представили «многочисленные доказательства, которые в реальности вырисовывают картину о предпринимаемых больницей мерах по сохранению молочной кухни за последние пять». По словам оргсекретаря, на оглашении решения суда представители ГМБ не присутствовали.

В апреле «Ъ-Удмуртия» писал, что местные жители вышли на пикет против закрытия молочной кухни при ГМБ. Протестующие направили резолюцию с соответствующими требованиями президенту и правительству РФ, а также в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру. Основными причинами закрытия молочной кухни назывались «техническая неисправность оборудования по приготовлению и фасовке продукции» и «отсутствие спроса на кисломолочную продукцию при колоссальных затратах». Расходы на работу учреждения в год составляли порядка 17,5 млн руб.

Впоследствии местная прокуратура выявила факты необеспечения кисломолочной продукцией пациентов, включая несовершеннолетних, находящихся на стационарном лечении в ГМБ.

