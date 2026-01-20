В Курганской области назначили главного судебного пристава

Руководителем управления ФССП России по Курганской области и главным региональным судебным приставом назначен Евгений Смирнов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В органах юстиции Евгений Смирнов служит с 1999 года. Работал судебным приставом-исполнителем Ленинского подразделения в Нижнем Тагиле, консультантом отдела организации исполнительного производства одноименного управления центрального аппарата ФССП России. Затем занял должность заместителя руководителя УФССП России по Пермскому краю. С 2015 года начал руководить Ямало-Ненецким управлением ведомства. С 11 октября 2025 года временно исполнял обязанности руководителя УФССП России по Курганской области.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, предыдущего руководителя УФССП по Курганской области Ирину Уварову, а также ее заместителя Дмитрия Леонова 8 октября задержали сотрудники правоохранительных органов. Басманный районный суд Москвы 9 октября избрал фигурантам меру пресечения в виде заключения под стражу. Ирина Уварова и Дмитрий Леонов обвиняются в присвоении или растрате бюджетных средств (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Уголовное дело возбудили и расследуют сотрудники Главного следственного управления Следственного комитета РФ.

Виталина Ярховска