Мосгорсуд оставил в СИЗО бывшего главного пристава Курганской области

Московский городской суд оставил без изменения меру пресечения в виде заключения под стражей бывшему руководителю управления Федеральной службы судебных приставов по Курганской области Ирине Уваровой, обвиняемой в присвоении или растрате бюджетных средств (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Об этом „Ъ-Южный Урал“ сообщили в пресс-службе суда.

Обвиняемая пыталась обжаловать постановление Басманного районного суда от 9 октября. Но апелляционная инстанция оставила жалобу без удовлетворения.

Аналогичное решение Мосгорсуд принял по другому фигуранту этого уголовного дела: бывший заместитель руководителя УФССП России по Курганской области Дмитрий Леонов останется в СИЗО.

Как сообщал „Ъ“, Ирину Уварову и Дмитрия Леонова сотрудники правоохранительных органов задержали 8 октября. Уголовное дело возбудили и расследуют сотрудники Главного следственного управления Следственного комитета РФ. Подробности дела не раскрываются.

По данным СМИ, следствие считает, что руководство курганского управления ФССП занималось фиктивным трудоустройством, присваивая себе зарплаты, а также организовало поборы с подчиненных.