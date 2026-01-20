Страны НАТО в Европе ограничили обмен разведданными с США

Официальные представители европейских стран, входящих в НАТО, перестали обмениваться разведданными с США из-за угрозы президента Дональда Трампа захватить Гренландию, сообщает издание The i Paper, ссылаясь на источники в США и Европе. По данным СМИ, отношения в сфере безопасности между США и Великобританией «находятся на самом низком уровне с 1950-х годов».

Собеседники издания полагают, что амбиции президента США подрывают доверие и разрушают давние соглашения, что «создает напряженность и недоверие между европейскими и американскими коллегами в НАТО». Издание утверждает, что представители НАТО из разных стран больше не «общаются открыто» на фоне растущих опасений, что информация может попасть к Дональда Трампу и «быть использована в попытке захватить Гренландию силой».

При этом официально премьер-министр Великобритании объявил, что намерен продолжать «тесное сотрудничество Великобритании и США в области обмена разведывательной информацией», несмотря на угрозы господина Трампа.

Дональд Трамп ранее объявил, что введет с 1 февраля десятипроцентные пошлины в отношении восьми европейских стран, если Вашингтон не заключит соглашение о покупке Гренландии. С 1 июня тариф вырастет до 25%. Президент неоднократно говорил, что США должны установить контроль над островом для обеспечения национальной безопасности.

Влад Никифоров