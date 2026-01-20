Повторное отключение электричества произошло в Новороссийске

Район улиц Промышленная, Интернациональная, Калужская и др. в Новороссийске остался без электричества утром 20 января. Об этом сообщили в Муниципальном центре управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным МЦУ Новороссийска, на ул. Промышленная, Интернациональная, Калужская, Борисовская, Ульяновская, Астраханская, Уборевича, Армавирская, Гастелло, Гордеева и Герцена зафиксировало повторное аварийное отключение света. Ранее электричество по указанным адресам уже отключали вечером 19 января из-за внештатной ситуации на сетях. К 22:58 19 января без энергоснабжения оставались порядка 800 жителей.

На адрес выехала бригада «Электросети Кубани». Информация о причинах отключения уточняется.

София Моисеенко