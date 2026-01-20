Гидрометцентр не подтвердил данные о резком похолодании в центральной России

Первая половина недели в Центральном федеральном округе будет «умеренно теплой», заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, информация о том, что 22 января похолодает до –36°С, не соответствует действительности.

Синоптик уточнил, что в выходные погода была «достаточно морозной», и по ночам температура падала до – 24...–26°С. «В четверг температура ночью минус 10—минус 12 градусов, до минус 14»,— сказал «РИА Новости» господин Вильфанд.

В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы на дорогах. По прогнозу синоптиков, сегодня в столице будет –2...–4°C, облачно и небольшой снег, по области температура может опуститься до –7°C. Гидрометцентр предупреждал, что к концу недели похолодает до –25°C.