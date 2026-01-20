Полиция разберется в конфликте между детьми на Кубани

В Крымске произошла драка между детьми, которая закончилась телесными повреждениями. Об этом сообщает пресс-служба полиции Кубани.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным ГУ МВД по Краснодарскому краю, 15 января в полицию Крымска из больницы поступила информация об обращении родителей и двоих 10-летних детей с телесными повреждениями. При проверке правоохранители установили, что четверо школьников пошли играть в снежки после уроков, после чего между двумя детьми завязался конфликт. Несовершеннолетние нанесли друг другу удары по лицу и телу.

Полиция проводит проверку по факту данного инцидента. В пресс-службе полиции Кубани заявили, что для установления степени нанесенного вреда здоровью также назначены судебно-медицинские экспертизы. Правоохранительные органы решают вопрос о постановке несовершеннолетних на профилактический учет.

София Моисеенко