Глава комитета парламента Приморья отправится на спецоперацию

Председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан законодательного собрания Приморского края, единоросс Игорь Чемерис подписал контракт на участие в военной операции на Украине. В этой связи временно исполняющим обязанности главы комитета назначен его зампред Николай Алешин, также член фракции «Единая Россия». Об этом сегодня сообщила пресс-служба парламента региона.

Супруга господина Чемериса, депутат Госдумы от «Новых людей» Роза Чемерис в своем Telegram-канале разместила решение комитета по социальной политике от 20 января текущего года, из которого следует, что контракт на участие в СВО заключен на период с 21 января по 21 июля 2026 года.

60-летний Игорь Чемерис родился в городе Бердичеве Житомирской области Украины, трижды избирался депутатом законодательного собрания Приморья — в 2011, 2016 и 2021 годах. В 1986 году он окончил Ярославское высшее военно-финансовое ордена Красной Звезды училище имени генерала армии А.В. Хрулева и в 1986-1991 годах занимал пост начальника финансовой службы войсковых частей.

Господин Чемерис стал первым депутатом действующего созыва парламента Приморского края, подписавшим контракт на участие в военных действиях.

Алексей Чернышев, Владивосток