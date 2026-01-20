Хакеры взломали государственное телевидение Ирана, прервав спутниковые трансляции для показа обращений в поддержку сына иранского шаха Резы Пахлави, находящегося в изгнании. Видеоролики с призывами к силовикам «не направлять оружие на людей» появились в эфире вечером 18 января, сообщает Associated Press.

Видеоматериал был показан в воскресенье вечером на нескольких каналах, вещающих по спутнику телерадиовещательной компании Ирана IRIB. В ролике были показаны два фрагмента с участием изгнанного наследного принца Резы Пахлави, а затем кадры с сотрудниками сил безопасности и другими лицами в форме, предположительно, иранской полиции. В нем утверждалось, без каких-либо доказательств, что часть силовиков «сложила оружие и принесла присягу на верность народу».

Протесты в Иране начались в конце декабря после обвала национальной валюты и резкого роста цен. Президент США Дональд Трамп несколько раз угрожал ударить по Ирану в случае убийства протестующих, но 16 января заявил, что решил отказаться от атаки.

17 января американский президент заявил, что власти Ирана используют репрессии и насилие для управления. Он призвал к смене руководства страны. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи обвинил в гибели протестующих президента США.