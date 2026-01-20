В Краснодаре очистили от снега более 59 км дорог

В понедельник в Краснодаре от снега очистили свыше 59 км дорог, более 53 км также было обработано от гололеда. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным мэрии Краснодара, по итогам 19 января в дневную смену в городе работали 45 единиц специальной техники для ликвидации непогоды. Работы продолжились и в ночную смену.

«Параллельно коммунальные службы отсыпали пескосоляной смесью тротуары, остановки и пешеходные переходы»,— подчеркнули в администрации Краснодара.

София Моисеенко