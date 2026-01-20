В феврале в Кызыле начнется снос Центрального рынка

Демонтаж объектов Центрального рынка в Кызыле начнется 1 февраля 2026 года. О сроках ликвидации рынка сообщили в мэрии столицы Республики Тыва.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным городской администрации действие временных договоров с арендаторами истекает 31 января. Предпринимателям предложены места для торговли в ряде торговых центров Кызыла. Участок рынка будет отдан под парковку.

Как писал «Ъ-Сибирь», в июне 2023 года власти Тувы объявили о том, что в 2024-м Центральный рынок будет перенесен на окраину города. Но этот план так и не был реализован. В ноябре 2025 года Верховный суд республики вернул участок в 1 га, на котором расположен рынок, в собственность муниципалитета.

Валерий Лавский