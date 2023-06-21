В Кызыле Центральный рынок переместят на окраину

Власти Республики Тыва приступают к переносу Центрального рынка Кызыла на окраину города. Распоряжением правительства региона создана специальная рабочая группа для организации перемещения объекта. Ее возглавил и. о. заместителя председателя правительства Виталий Бартына-Сады.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Сейчас устаревший морально объект сдерживает развитие центра города, который призван достойно представлять деловую и культурную часть столицы»,– говорится в сообщении пресс-службы республиканского правительства.

Ранее глава региона Владислав Ховалыг связывал необходимость переноса рынка с требованиями «правовой безопасности» для граждан. Еще одной причиной называлось несоответствие объекта архитектурному облику центральной части Кызыла.

Предполагается, что планировка будущего рынка завершится к концу 2023 года. Перенесен рынок будет уже в 2024 году.

Общая площадь Центрального рынка составляет 1,1 тыс. кв. м. Входящие в него участки оформлены на несколько собственников.

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Валерий Лавский