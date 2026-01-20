В районе Приангарья более 400 человек остались без света в 40-градусные морозы

Отключение электроснабжения произошло на территории Марковского административного округа Иркутской области. Без света остались более 400 жителей микрорайона Парк Пушкино, дачного поселка «Ромашка», а также коттеджного поселка «Варежки», сообщил мэр Иркутского муниципального округа Леонид Фролов.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Отключение электроснабжения произошло ночью 20 января из-за пожара на трансформаторной подстанции. Восстановить электроэнергию планируется до 12:00 по местному времени. Глава округа уточнил, что «из-за возросшего потребления электроэнергии, которые вызвали морозы в регионе, возникла перегрузка на линии электропередач». Первое возгорание произошло 19 января в 21:06, авария была устранена в 2:40. Для местных жителей организован пункт временного размещения в Марковской школе на ул. Мира, 13.

По данным иркутского УГМС, днем 20 января в Иркутской области ожидается похолодание до -47 градусов.

Александра Стрелкова