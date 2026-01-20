HRANA: во время протестов в Иране погибли больше 4 тыс. человек

Американская правозащитная организация Human Rights Activists News Agency (HRANA) заявила, что подтвержденное количество погибших в результате протестов в Иране достигло 4029 человек. В сообщении агентства уточняется, что большинство погибших — 3786 человек — были протестующими. Еще 180 человек — военными или представителями силовых структур. Остальные погибшие — гражданские лица, не участвовавшие в протестах.

По информации HRANA, 5811 человек получили тяжелые ранения в ходе протестов, 26 тыс. человек арестованы. Отмечается, что из-за перебоев в системах связи в Иране «фактические цифры могут отличаться от указанных». При этом публикуемая статистика «основана на проверенных сообщениях» от сети волонтеров организации, находящихся в Иране.

Ранее новостное агентство Reuters со ссылкой на анонимные источники в Иране сообщало о гибели более 5 тыс. человек, включая около 500 сотрудников сил безопасности. Протесты в Исламской Республике Иран начались 28 декабря и были вызваны ростом цен и падением курса национальной валюты. Власти страны считают, что за поддержкой и координацией протестующих стоят внешние силы, связанные с США и Израилем.

Влад Никифоров