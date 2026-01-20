Российский хоккеист «Колорадо» Ничушкин попал в аварию по дороге на матч

Нападающий «Колорадо Эвеланш», 30-летний Валерий Ничушкин, пропустил матч своей команды против «Вашингтон Кэпиталз» из-за автомобильной аварии, в которую он попал по дороге на арену Ball Arena. Для замены Ничушкина был экстренно вызван Алекс Барре-Буле из фарм-клуба «Колорадо Иглз».

Главный тренер Джаред Беднар сообщил, что авария была массовой и произошла из-за обледеневшей дороги. При этом он отметил, что серьезных травм хоккеист не получил. «Все в порядке, но недостаточно хорошо, чтобы играть сегодня. Мы решили перестраховаться и дать ему выходной, а дальше посмотрим, что будет завтра»,— добавил Беднар (цитата по The Denvar Post).

В текущем сезоне НХЛ у Ничушкина 11 шайб и 27 очков в 38 матчах. Игра, на которой не выступил российский хоккеист, закончилась со счетом 5:2 в пользу клуба из Колорадо.