Чехия не сможет заплатить $1 млрд за членство в Совете мира по Газе

Чехия не примет участие в создаваемом по инициативе США Совете мира по управлению сектором Газа, так как не получила приглашения. Кроме того, страна не сможет выплатить требуемый взнос в $1 млрд, заявил министр иностранных дел страны Петр Мацинка.

«Выплата миллиарда долларов, которая полагается за членство, превышает возможности Чешской Республики. Для нас это немыслимо. У чешских налогоплательщиков нет таких денег на эти цели»,— сказал глава МИД на пресс-конференции в Праге (цитата по ТАСС).

Предложение о вступлении в Совет мира было направлено многим странам, включая Россию. По информации Reuters, всего приглашения получили главы около 60 стран. По информации Bloomberg, президент США Дональд Трамп планирует подписать соглашение о создании организации 22 января в швейцарском Давосе на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ).