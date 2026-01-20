В Кабуле при взрыве в китайском ресторане погибли семь человек

Из-за взрыва в ресторане в центре Кабула погибли по меньшей мере семь человек — один гражданин Китая и шестеро афганцев, сообщил представитель полиции Кабула Халид Задран, передает AFP. Взрыв, по его словам, произошел в заведении под названием Chinese Noodle, которое в основном посещали китайские мусульмане. Ранее сообщалось, что теракт произошел не в ресторане, а в элитном отеле, расположенном на улице Гулфароши.

Запрещенная в РФ и признанная террористической организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за произошедшее. В движении заявили, что нападение на ресторан было совершено террористом-смертником, теракт был направлен против граждан Китая. Информационное агентство Amaq, связанное с террористической организацией, сообщило, что местная ячейка ИГИЛ (признана террористической и запрещена в России) включила китайских граждан в список своих целей из-за «растущих преступлений китайских властей против уйгуров».

Ресторан находился в коммерческом районе Шахр-э-Нау в Кабуле, где расположены офисные здания, торговые комплексы и посольства, сообщило Reuters. Этот район считается одним из самых безопасных в городе, отмечает агентство.