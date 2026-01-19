При взрыве в элитном отеле Кабула пострадали два гражданина Китая

В отеле на улице Гулфароши в центре Кабула произошел взрыв. Представитель МВД Афганистана Абдул Матин Кани заявил, что есть погибшие и раненые, но их число не привел.

При взрыве серьезно пострадали два гражданина Китая, сообщает «Синьхуа». Агентство отмечает, что жертвой взрыва стал охранник. Сильные повреждения получил зал ресторана, расположенного в отеле.

Как сообщает AFP со ссылкой на собственного корреспондента с места событий, в отеле работают сотрудники скорой помощи, противопожарной службы и полиции. Район, в котором произошел взрыв, считается элитным и одним из самых безопасных в городе.