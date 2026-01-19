Наставник «Локомотива» объяснил поражение от «Торпедо»

Главный тренер ярославского ХК «Локомотив» Боб Хартли причиной поражения от нижегородского «Торпедо» назвал ошибки и недостаток концентрации. Свое объяснение он привел в ходе послематчевой пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

«Ъ-Ярославль» сообщал, что матч завершился со счетом 1:3. Все голы были забиты во втором периоде: в составе «Локомотива» отличился только капитан Александр Елесин. По мнению Боба Хартли, его подопечные во втором периоде создали много голевых моментов.

«Если бы реализовали хотя бы некоторые из них, могли бы контролировать игру. Потом допустили серийные ошибки, которые привели к голам соперника. Недостаток концентрации привел к такому результату. Ни один из тех голов, что пропустили сегодня, не должны были случиться – сами себе выстрелили в ногу»,— прокомментировал наставник.

«Локомотив» проиграл «Торпедо» в третий раз в текущем регулярном чемпионате, одержав победу лишь в одной встрече. Боб Хартли считает нижегородскую команду очень организованной и хорошо умеющей играть в обороне, поэтому «такой гандикап им нельзя давать». Журналисты попросили главного тренера оценить стабильность команды в январе.

«Если смотреть на нашу игру в атаке, она сейчас не приносит результата, достаточно посмотреть на количество шайб. Это оказывает большое давление на нас при игре в обороне, сегодня мы не справились, допустили грубые ошибки, которые привели к поражению»,— ответил наставник.

В начале года в СМИ появилась информация о том, что 66-летний тренер из Канады Майк Пелино станет помощником Боба Хартли до конца текущего сезона. Наставник ярославской команды по этому поводу сообщил, что сейчас идет работа по вовлечению специалистов в тренерский штаб.

«Данный вопрос прорабатывается руководством клуба, вероятно, скоро будут новости»,— прокомментировал Боб Хартли.

21 января «Локомотив» встретится с минским «Динамо» в Ярославле.

По состоянию на 19 января «Локомотив» занимает третье место на Западе и шестое в общей таблице регулярного чемпионата КХЛ с 63 очками.

Алла Чижова