«Локомотив» проиграл «Торпедо» в матче КХЛ со счетом 1:3

В Ярославле ХК «Локомотив» на домашней арене уступил нижегородскому «Торпедо» со счетом 1:3. Все четыре шайбы были забиты во втором периоде.

Фото: Андрей Иванов

Счет на ярославском льду открыл защитник «Торпедо» Даниил Журавлев на 29-й минуте матча. Через минуту сравнял капитан «Локомотива» Александр Елесин. Однако нижегородцам все-таки удалось выйти вперед: уже на 36-й минуте гол в большинстве забил нападающий «Торпедо» Василий Атанасов. На последней минуте игрового отрезка счет стал уже 1:3: третью шайбу в ворота «Локомотива» забросил Владимир Ткачев. В третьем периоде болельщики голов не увидели.

21 января «Локомотив» встретится с минским «Динамо» в Ярославле.