Маск задумался о покупке лоукостера Ryanair

Американский миллиардер Илон Маск поинтересовался у авиакомпании Ryanair о ее цене. Затем он запустил опрос о покупке лоукостера. Более 80% из 38 тыс. проголосовавших поддержали сделку.

«Сколько бы стоило купить вас?» — спросил Илон Маск в соцсети X. Он также предложил «поставить во главе кого-то, кого по-настоящему зовут Райан».

Предложение господина Маска последовало за ответом Ryanair на публикацию New York Post о том, что в США произошел сбой в работе Х. «Возможно, вам нужен Wi-Fi?» — обратились в авиакомпании к бизнесмену.

Ryanair — ирландская бюджетная авиакомпания. Штаб-квартира находится в Дублине. Компания была основана в 1984 году тремя ирландскими бизнесменами — основателем компании по лизингу самолетов Guinness Peat Aviation Тони Райаном, Кристофером Райаном и владельцем ирландской туристической фирмы Club Air Лиамом Лонерганом.