Белорусская Whitebird анонсировала запуск первого криптобанка в стране

Белорусская компания Whitebird планирует создать новое юрлицо и зарегистрировать его в качестве первого в стране криптобанка. Это будет способствовать развитию финансовой инфраструктуры и цифровой экономики Белоруссии, считают в организации.

«Группа намерена диверсифицировать направления своей деятельности, выстраивая более тесную интеграцию с финтех-компаниями, банками и организациями торговли»,— отмечается в пресс-релизе Whitebird.

На первом этапе Whitebird сосредоточится на выпуске криптокарт, открытии и обслуживании счетов, а также на запуске криптоэквайринговых сервисов. В дальнейшем компания планирует выдавать займы в криптовалюте, привлекать криптовалюты во вклады, реализовывать инвестиционные проекты и оказывать услуги доверительного управления криптовалютой.

16 января президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, разрешающий открывать в стране криптобанки. Такая кредитная организация должна иметь статус резидента Парка высоких технологий (там действует специальный правовой режим, разрешающий операции с цифровыми активами) и быть включена в реестр Национального банка.