Объем продаж баранины в России снизился почти на 40%

По данным аналитической компании Ntech, с которыми ознакомился «Ъ», в январе—ноябре 2025 года продажи баранины в натуральном выражении снизились на 39% год к году, говядины — на 6%. Спрос на курицу вырос на 4%, а на свинину остался без изменений.

Отрицательную динамику подтверждают подсчеты Росстата, согласно которым производство мяса мелкого рогатого скота (МРС) в сельхозорганизациях страны за 11 месяцев 2025 года снизилось на 6,3%, до 26,7 тыс. т. Поголовье овец и коз сократилось на 7,4%, до 2,6 млн голов. Производство говядины за тот же период упало на 4%, до 999,6 тыс. т.

В овцеводстве наблюдается многолетний нисходящий тренд, отмечает директор центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Андрей Кучеров. По его словам, поголовье МРС с 2020 года сократилось почти на 12%. Более 90% поголовья сосредоточено в ЛПХ, которые остро чувствуют рост издержек и демографические проблемы, уточняет эксперт.

Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин указывает, что мелким хозяйствам также мешает отсутствие налаженных каналов сбыта. Потребление баранины в РФ крайне низкое — около 1,5 кг на человека в год против 83 кг мяса в целом.

В агентстве AD Libitum добавляют, что производители МРС на юге сталкиваются с растущей конкуренцией за землю и кадры со стороны садоводства и виноградарства, где привлечь инвестиции проще.

