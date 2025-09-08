Протезы подбираются к бирже

Российский производитель бионических протезов Steplife планирует в течение четырех лет провести IPO, а до конца 2025 года привлечь 200 млн руб. в рамках pre-IPO. Средства нужны для развития производства. Аналитики оценивают компанию приблизительно в 2 млрд руб. и говорят, что она может успешно привлечь планируемую сумму, однако выйти на биржу и выдержать конкуренцию с более крупными игроками в такой срок может быть непросто.

Компания Steplife до конца 2025 года планирует привлечь 200 млн руб. в рамках pre-IPO и размещения облигаций, рассказали “Ъ” в компании. Средства нужны на развитие производства бионических протезов (с внешним источником энергии) конечностей нового поколения, включая протезы рук на уровне предплечья и плеча, говорят в компании. Среди потенциальных инвесторов в Steplife называют «розничных инвесторов и ряд институциональных». В перспективе четырех лет компания планирует провести IPO.

ООО «Степлайф» зарегистрировано в сентябре 2019 года в Москве. На 100% принадлежит АО «Степлайф», которое, в свою очередь, полностью принадлежит гендиректору компании Ивану Худякову. Выручка компании за 2024 год выросла на 112%, до 240 млн руб., чистая прибыль — на 311%, до 96 млн руб.

Ранее “Ъ” сообщал, что темпы роста российского медтех-рынка замедлились с 34,9% в первом полугодии 2024 года до 13,5% в этом году, по оценке агентства Smart Ranking. По их данным, Steplife была самой быстрорастущей медтех-компанией в РФ в 2024 году и в первом полугодии 2025-го (см. “Ъ” от 15 августа). О планах выхода в 2026 году на биржу заявлял другой производитель бионических протезов «Моторика». Компания привлекла 100 млн руб. на подготовку к IPO.

В Steplife оценивают рост рынка протезов в РФ в 23% ежегодно, с 70,1 млрд руб. в 2025-м до 157,2 млрд руб. в 2029 году. Тем не менее в 2022–2024 годах темпы роста были на уровне 49% ежегодно. Сейчас, по данным компании, 65% рынка занимают механические протезы, однако к 2028 году 60% рынка в натуральном выражении будет приходиться на бионические устройства. В компании объясняют это увеличением осведомленности о бионических протезах, а также масштабированием производства.

«Steplife может рассчитывать на оценку в диапазоне 1,5–2 млрд руб.»,— говорит партнер инвесткомпании Kama Flow Кирилл Тишин. «Медтех в pre-IPO обычно оценивается мультипликатором EV/S 2–4x с учетом высокой технологичности, что дает оценку около 1,3–2,5 млрд руб. При особо оптимистичном сценарии с учетом "статуса самой быстрорастущей" — до 3 млрд руб.»,— оценивает управляющий директор инвестиционно-консалтинговой группы «ПСК-Решения» Сергей Нунупаров. По его словам, запрос на привлечение 200 млн руб. «реалистичен, учитывая устойчиво высокие темпы роста выручки компании».

Сергей Нунупаров оценивает шансы компании на успешное IPO как «довольно высокие», отмечая динамику показателей компании, социально значимую миссию и потенциальную зарубежную экспансию. С ним соглашается господин Тишин: «Рынок протезирования в России остается крупным, в том числе из-за СВО, а в сегменте бионических протезов, особенно нижних конечностей, качественных российских конкурентов у мировых лидеров Ottobock и Ossur практически нет».

Однако в российских реалиях выход на биржу целесообразен при EBITDA от около 2 млрд руб., считает Кирилл Тишин: «Достичь таких параметров за три-четыре года будет непросто, учитывая замедление темпов роста рынка на горизонте до 2029 года. Поэтому на пути к IPO Steplife, возможно, потребуется один или несколько промежуточных раундов для ускорения масштабирования — в том числе через M&A».

Алексей Жабин