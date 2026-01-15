Курское «Динамо» уступило «Спарте энд К» в выездном матче чемпионата

Баскетболистки курского «Динамо» потерпели поражение в гостевом матче регулярного чемпионата женской Премьер-лиги. Встреча с клубом «Спарта энд К» из Видного завершилась со счетом 80:89 в пользу хозяек паркета, сообщила пресс-служба команды.

Игра началась с результативной первой четверти, которую «Динамо» выиграло со счетом 30:18, во многом благодаря 13 очкам Марины Голдыревой. Однако во второй четверти «Спарта энд К» совершила рывок и сравняла счет к перерыву (45:45). В третьей четверти курянкам вновь удалось выйти вперед, но ответный рывок хозяек вернул им преимущество (67:61). В заключительном периоде «Спарта энд К» довела отрыв до 14 очков и, несмотря на попытки «Динамо» сократить разрыв, одержала победу с итоговым счетом 89:80. Наибольший вклад в игру курской команды внесли Нина Глонти (19 очков), Вероника Сазонова (15 очков) и Марина Голдырева (15 очков).

13 января «Динамо» уверенно обыграло «Самару» в очередном матче регулярного чемпионата женской баскетбольной Премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 70:96.

Ульяна Ларионова