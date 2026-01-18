В Волгоградской области днем в понедельник будет мороз до 13 градусов

19 января в Волгоградской области ожидается морозная погода без значительных осадков. Синоптики предупреждают о сохранении сильного гололеда и изморози в отдельных районах. Ожидаются порывы ветра до 3 м/с.

В крещенскую ночь, с 18 на 19 января, температура воздуха в области опустится до -17°C…-22°C. В местах с ясным небом морозы могут достигнуть -22°C…-27°C. Днем в понедельник ожидается морозная погода: -8°C…-13°C. С 19 на 20 января в регионе температура воздуха составит -13°C…-18°C, при прояснении — до -23°C.

В самом Волгограде ночью с воскресенья на понедельник ожидается -18°C…-20°C. Днем 19 января в городе потеплеет до -11°C…-13°C. Однако следующей ночью морозы снова усилятся — до -20°C…-22°C.

Нина Шевченко