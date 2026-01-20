Трубопроводные поставки нефти на российские НПЗ упали до минимума за 15 лет

Трубопроводные поставки нефти на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) по итогам 2025 года снизились на 1,6%, до 228,34 млн т. Это минимальный показатель с 2010 года, следует из данных Argus, с которыми ознакомился «Ъ». В Минэнерго тему не прокомментировали.

С августа по ноябрь 2025 года на НПЗ суммарно поступило 85,9 млн т нефти против 90 млн т за аналогичный период 2024-го, сообщил источник «Ъ» в отрасли. Именно в это время, по его словам, зафиксировано большинство инцидентов на российских НПЗ. Снижение поставок по трубе могло частично компенсироваться железнодорожными отгрузками, отметил управляющий партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин.

Наиболее заметно сократились отгрузки на заводы «Роснефти» — на 7,8%, до 70,76 млн т. На Рязанский НПЗ поставки упали на 34%, что связано с длительными ремонтами. При этом на Туапсинский НПЗ той же компании поставки выросли на 88%.

«Газпром нефть», напротив, увеличила прокачку на 3,9%, «Сургутнефтегаз» и ЛУКОЙЛ также показали небольшой рост. Общая переработка нефти в РФ за год сократилась на 1,7%, до 262,3 млн т, уточнил собеседник «Ъ».

